Coppa Puglia, giovedì al “Di Liddo” Virtus Bisceglie-Virtus Molfetta

Secondo impegno in Coppa Puglia per la Virtus Bisceglie, che giovedì 14 ottobre riceverà la Virtus Molfetta nel confronto in programma al “Francesco Di Liddo” con inizio fissato per le ore 15:30. La battuta d’arresto maturata sul campo del Città di Trani nella gara di apertura della competizione ha pregiudicato il cammino dei biancazzurri, che peraltro hanno dovuto sostenere quella partita infrasettimanale in formazione largamente rimaneggiata.

La dirigenza biscegliese ha deciso, anche alla luce delle numerosissime assenze annunciate e inevitabili a causa degli impegni professionali, di schierare gran parte della compagine Juniores guidata dal tecnico Michele Pagano al lavoro per presentarsi nelle migliori condizioni al via del campionato di categoria previsto sabato 23 ottobre. I giovani virtussini avranno perciò l’opportunità di verificare lo stato dell’arte in un match ufficiale mentre la prima squadra continuerà ad allenarsi per preparare la trasferta di domenica sul campo del Real Zapponeta: riscattare l’inopinato stop interno contro l’Audace Cagnano è l’imperativo della Virtus, che però dovrà fare a meno degli squalificati Di Benedetto, Binetti, Cafagna e Di Pinto, destinatari degli esagerati provvedimenti assunti domenica scorsa dall’arbitro De Benedictis, protagonista in negativo della giornata.