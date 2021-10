Bisceglie Calcio, a Nardò alla ricerca della continuità

I nerazzurri oggi, domenica 10 ottobre, saranno di scena alle ore 15:00 presso lo stadio "Giovanni Paolo II" per affrontare la formazione salentina guidata da mister Salvatore Ciullo.

Archiviata l’ultima seduta di allenamento con la rifinitura di ieri mattina, la formazione guidata da mister Rufini è pronta a partire alla volta di Nardò. Dopo la bella prestazione nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso, il Bisceglie si appresta ad affrontare questa sfida (valida per la quinta d'andata) con la consapevolezza di poter mettere in difficoltà qualsiasi tipo di avversaria, perfino le più ambiziose del lotto. Allo stesso tempo, i nerazzurri dovranno provare a marcare per la prima volta la casella dei gol su azione, ancora a secco dopo le prime cinque partite ufficiali della stagione.

Mister Rufini potrà nuovamente mischiare le carte a sua disposizione per quanto riguarda l’undici titolare con l’intero organico che si appresta ad affrontare il terzo impegno nel giro di una settimana. Saranno ancora assenti Divittorio, tornato ad allenarsi anche se con carichi differenti, e Crisci, reduce dall’operazione al ginocchio. Il Nardò proverà a riscattarsi dopo la sconfitta dell’ultimo turno ad opera del Gravina, terminata con il risultato di 1-0 in favore dei murgiani. La sfida sarà diretta dal signor Fabrizio Pacella della sezione di Roma 2, coadiuvato da Mattia Morotti di Bergamo e Matteo Franzoni di Lovere.