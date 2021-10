Il Bisceglie a caccia dell’immediato riscatto con la Casertana

Il quarto atto della stagione del Bisceglie coincide con il primo turno infrasettimanale, in calendario mercoledì con calcio d’inizio alle 15 sul neutro di Bitonto (per via della temporanea indisponibilità del “Ventura”) al cospetto dell’ambiziosa Casertana. Archiviato il passo falso di Gravina, i nerazzurri sono tornati al lavoro già lunedì e martedì hanno svolto l’allenamento di rifinitura. A dispetto dell’esiguo tempo a disposizione, le due sedute sono state fondamentali per incidere positivamente sul morale e sulla mentalità della squadra a seguito della prima sconfitta stagionale.

L’avversario di turno è di quelli temibili: ancora imbattuta in campionato, la Casertana ha esordito con una vittoria e quindi ha collezionato due pareggi, l’ultimo dei quali domenica scorsa tra le mura amiche di fronte al Team Altamura (1-1). Tra le file dei falchetti spicca la presenza dell’esterno d’attacco Eddy Mansour, volto noto ai tifosi biscegliesi per la recente esperienza in nerazzurro stellato (per lui cinque gol e un assist nella passata stagione). La contesa sarà diretta da Simone Gavini di Aprilia, assistito da Fabrizio Almanza di Latina e Marco Giudice di Frosinone.

Si ricorda che i tagliandi d’ingresso al “Città degli Ulivi” saranno in vendita esclusivamente presso il Bar San Giuseppe fino alle ore 13.00 di mercoledì, mentre il botteghino dello stadio di Bitonto resterà chiuso.