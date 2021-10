Virtus Bisceglie, porta stregata

Tantissime occasioni sciupate e un pari che sta stretto. La Virtus Bisceglie fa mea culpa per i numerosi errori commessi sotto porta: i biancazzurri, pur dominando, non sono andati oltre il pari sul campo del Trinitapoli nella gara valida per la seconda giornata del torneo di Prima categoria.

Out i vari Binetti, Todisco, Di Sabato e Cataldo, mister Piccarreta ha perso per infortunio anche l’attaccante Sergio De Cillis dopo pochi minuti. L’ottima costruzione di gioco non è stata purtroppo accompagnata dalla necessaria concretezza e così, dopo un primo tempo chiuso in parità, la Virtus ha addirittura dovuto inseguire: la rete dei padroni di casa, messa a segno in contropiede, ha scatenato la reazione furibonda di capitan Tommasi e compagni, che hanno subito riequilibrato le sorti dell’incontro grazie a una gran botta da fuori area di Mauro De Mango.

L’ultima emozione a pochi minuti dal termine: cross di De Mango per Montrone (subentrato nella ripresa) il cui tentativo si è spento a lato di un soffio. Resta il rammarico, fortissimo, per le tante chances sprecate nel corso della sfida.



TRINITAPOLI-VIRTUS BISCEGLIE 1-1

Trinitapoli: Sarcina, Dargenio, Lo Russo, Dicorato, Campese, Dassisti, Cuccovillo, Croce, Di Leo, Miccolis, Miccoli. A disp.: Leone, Ciciriello, Crocetta. All.: Lanotte.

Virtus Bisceglie: Napoletano, Pedico, Messina, Cafagna, Preziosa, De Candia, Di Franco, Tommasi, De Cillis (20’ pt Matera, 25’ st Montrone), De Mango, Cipri (15’ st Di Pinto). A disp.: Piarulli, Pappagallo, Quercia, Rigante, Tupputi, Lovino.

Arbitro: Sparapano di Molfetta.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa della Virtus Bisceglie.