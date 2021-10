Bisceglie Calcio, Adriano Casella resta in nerazzurro

Il Bisceglie Calcio comunica di aver perfezionato l’accordo con il centrocampista biscegliese Adriano Casella, classe 2000, alla sua terza esperienza in maglia nerazzurro stellata. Fisico longilineo e dotato di una buona tecnica, Casella ha mosso i primi passi nel settore giovanile dell’Unione Calcio Bisceglie per trasferirsi poi, a settembre del 2018, al Biancavilla (campionato di Eccellenza siciliana). L’esperienza in terra sicula dura poco in quanto, a dicembre dello stesso anno, Casella torna a Bisceglie per vivere la sua prima avventura in nerazzurro tra le file della formazione Berretti. Durante l’annata 2019/2020, passa in prestito alla Fidelis Andria, club con il quale collezionerà le sue prime tre apparizioni in serie D.

Nella passata stagione si è guadagnato la prima esperienza con il Bisceglie e nel corso del campionato ha accumulato cinque presenze in serie C. Dopo Martorel e Ferrante, quindi, mister Danilo Rufini avrà in rosa un altro giovane prospetto con trascorsi fra i professionisti.