Virtus Bisceglie in campo per la Coppa Puglia

Messo alle spalle il confortante debutto nel torneo di Prima categoria, per la Virtus Bisceglie è tempo di approcciare l’impatto con la Coppa Puglia, competizione che per i biancazzurri consterà in un gironcino eliminatorio a tre. I ragazzi di mister Piccarreta giocheranno la prima gara in trasferta, giovedì 30 settembre, sul terreno del Capirro sport village contro il Città di Trani nell’insolito orario d’inizio fissato per le 13. Un vero e proprio “lunch match” per la formazione biscegliese, che si presenterà inevitabilmente rimaneggiata a causa degli improrogabili impegni professionali di diversi suoi elementi.

L’esito della partita rivelerà il successivo format del calendario: nel caso di risultato utile (vittoria o pareggio), la Virtus riposerebbe giovedì 14 ottobre in occasione della seconda giornata per poi affrontare la Virtus Molfetta al “Di Liddo” il 28 ottobre. Se invece i biscegliesi dovessero perdere a Trani, tornerebbero in campo già fra due settimane per ospitare la compagine molfettese.

L’incontro tra Città di Trani e Virtus Bisceglie sarà diretto da Luigi Cafagna di Barletta.