Nuovo assetto societario dell’As Bisceglie, due volti noti per far crescere il team

Due personalità di comprovata esperienza e di elevato spessore nei rispettivi ambiti professionali, appassionati dei colori nerazzurro stellati, raccolgono con entusiasmo l’appello del presidente Vincenzo Racanati prefiggendosi l’obiettivo di contribuire al progetto di “ripartenza” dell’As Bisceglie Calcio dopo l’amara retrocessione.

Nei quadri societari della stagione 2021/22, infatti, spiccano i nomi di Gianni Porcelli e Leo Carriera.

Presente fin dallo scorso anno all’interno dell’organigramma in qualità di dirigente, Gianni Porcelli – vice direttore Confagricoltura Bari/Bat nonché coordinatore nazionale dell’organismo interprofessionale ciliegie per Ortofrutta Italia – assume la carica di vicepresidente del club nerazzurro stellato.

Una graditissima new entry nell’As Bisceglie Calcio è altresì rappresentata da Leo Carriera, dirigente delegato ai rapporti istituzionali. Il nome di Carriera è indissolubilmente legato a Confcommercio, di cui è stato a lungo e fino a pochi mesi fa direttore per le province Bari e Bat, mentre attualmente ricopre l’incarico di presidente della medesima Confederazione per quanto attiene l’associazione di Bisceglie.

“L’impegno ed il coinvolgimento dei due noti professionisti biscegliesi costituisce un prezioso valore aggiunto per la nostra società, nell’auspicio che a loro volta possano fungere da stimolo e da traino per altri sportivi e imprenditori affezionati ad una realtà che vanta 108 anni di storia”, ha dichiarato il presidente Vincenzo Racanati.