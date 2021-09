Unione Calcio, il “condor” Manzari stende il Vieste

Seconda vittoria consecutiva per l’Unione Calcio che sbanca il “Riccardo Spina” di Vieste battendo per 1-0 la compagine foggiana nella gara valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Eccellenza Pugliese girone A. Una vittoria nel segno del “condor” Manzari abile, al 22’ della ripresa, a finalizzare di testa il calcio d’angolo battuto da Michele Schirone.

Mister Rumma, espulso nel finale, si affida a Di Bari tra i pali, linea difensiva composta da Schirone, Di Giorgio e Zingrillo, a centrocampo Binetti, Zinetti, Inchingolo, il nuovo acquisto Pietro Camporeale e Andriano, tandem d’attacco Manzari e Petrignani.

La gara è molto tattica e, per annotare la prima azione, bisogna aspettare il 20’ quando una punizione di Camporeale costringe Leuci a rifugiarsi in corner. Sette minuti dopo, il calcio franco di Colella non sortisce gli effetti sperati. Non accade piu’ nulla sino a duplice fischio con le due squadre che tornano negli spogliatoi sullo 0-0.

Nella ripresa, dopo 2’ corre un brivido sulla schiena per gli azzurri. Palla sanguinosa persa dai biscegliesi a centrocampo e rapido contropiede del Vieste; Caruso mette al centro per Albano il quale centra un clamoroso palo. I locali pigiano sull’acceleratore ed al 6’ Di Bari devia in angolo il tiro dal limite di Tusiano mentre, due minuti dopo, l’acrobazia di Camporeale non centra il bersaglio grosso così come la punizione di Manzari al 14’. Otto giri di lancette dopo, arriva la rete biscegliese; calcio d’angolo battuto da Schirone, colpo di testa del “condor” che supera Leuci. Per Manzari si tratta della prima rete in maglia azzurra. A questo punto il Vieste alza il baricentro alla ricerca del pareggio. In pieno recupero, i garganici colgono il secondo palo con Colella artefice di un colpo di testa sul cross di Cianci.

Con la vittoria in questione, gli azzurri si portano a quota 6 punti in classifica in compagnia di San Severo battuto per 3-1 dal Barletta e Città di Mola vittorioso per 2-0 sul San Marco in Lamis.

Dopo le tre trasferte consecutive, considerando anche il match di Coppa, l'Unione Calcio tornerà a disputare una gara al "Di Liddo" ospitando, domenica 3 ottobre, la Di Benedetto Trinitapoli che ha impattato per 2-2 con lo Stornarella.

ATLETICO VIESTE – UNIONE CALCIO 0-1 (0-0 pt)

ATLETICO VIESTE: Leuci, Lucatelli, Rinaldi (24’st Gramazio), Ricucci, Buccirosso (35’st Sementino), Caruso, Albano, Tantimonaco, Cianci, Colella, Tusiano (43’st Soldano). A disp: Innangi, D’Accia, De Matteis, Scirpoli, Olivieri, Dimauro. All: Sollito

UNIONE CALCIO: Di Bari, Binetti, Schirone, Zingrillo, Andriano (30’ st Piarulli), Di Giorgio, Zinetti (5’st Bufi), Inchingolo, Manzari, Camporeale, Petrignani. A disp: Lullo, Ferrante, Quacquarelli, Mastrorilli, Proscia, Amoruso, Amoroso All: Rumma

ARBITRO: Francesco Mallardi (Bari); ASSISTENTI: Roberto Francesco Prigigallo (Bari), Giuseppe Francesco Magnifico (Bari)

MARCATORI: 22’st Manzari (U)

AMMONITI: Andriano, Di Giorgio, Inchingolo (U), Leuci,Lucatelli, Cianci (V)

ESPULSI: Al 47’ st. Innangi (V)

Articolo a cura dell'Ufficio Stampa Unione Calcio Bisceglie