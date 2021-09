Virtus Bisceglie, subito un match di cartello

Non sarà un esordio morbido e del resto, alla luce di quanto emerge, immaginare partite semplici in un girone A di Prima categoria dal livello medio sempre più alto appare arduo. La Virtus Bisceglie di mister Aldo Piccarreta è pronta per la gara d’apertura della stagione: domenica 26 settembre, con fischio d’inizio stabilito per le ore 11, i biancazzurri incroceranno sul sintetico del “Di Liddo” un Atletico Peschici indicato dagli addetti ai lavori fra i collettivi meglio attrezzati del lotto delle 14 partecipanti.

Il roster biscegliese è stato rinnovato nella continuità: diversi componenti del “nucleo storico” che ha compiuto il percorso fin dalla Terza categoria sono ancora in organico, a certificare l’identità virtussina. Per l’annata 2021-2022 si sono aggiunti elementi interessanti come il difensore Giandomenico Di Sabato, classe 2003 proveniente dal Corato o i centrocampisti Filippo Capozza (22 anni, ex Virtus Andria), Sergio Rigante (nato nel 1997, con trascorsi nell’Unione e nel Bellavitainpuglia) e Vincenzo Loconte (under del 2002 in arrivo dall’Unione Calcio Bisceglie).

Il match tra Virtus Bisceglie e Atletico Peschici sarà diretto da Giuseppe Lamacchia di Barletta. L’ingresso alla struttura è gratuito, disciplinato entro un massimo di capienza fissato in 50 spettatori. Per l’accesso al “Di Liddo” sarà obbligatorio esibire Green pass o in alternativa il certificato dell’esito negativo di un test anti-Covid effettuato nelle 48 ore precedenti il match. Aggiornamenti riguardo l’incontro saranno disponibili sulla pagina Facebook ufficiale Fcd Virtus Bisceglie.