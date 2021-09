Virtus Bisceglie, in attacco c’è Mauro De Mango

È pronto, al pari dei suoi nuovi compagni di squadra, per il via al campionato di Prima categoria che scatterà domenica 26 settembre. L’attacco della Virtus Bisceglie ha un’arma in più: è Mauro De Mango, 23 anni compiuti lo scorso 17 settembre.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Unione Calcio Bisceglie, De Mango ha vissuto una rilevante esperienza formativa in Lombardia, debuttando 18enne in Serie D con la maglia del Caravaggio. Protagonista del Trofeo delle regioni 2017 nelle fila della selezione Under 18 della Puglia, l’attaccante biscegliese ha fornito il suo generoso contributo alla causa dell’Unione dimostrando le qualità tecniche necessarie per ben figurare nel torneo di Eccellenza ma purtroppo alcuni guai fisici gli hanno impedito di esprimersi al meglio nelle ultime due stagioni. Ora, pienamente ristabilitosi, ha deciso di unirsi alla Virtus: «Ho trovato un gruppo molto umile, abituato al lavoro sodo in allenamento, di ragazzi che mi hanno fatto sentire subito accolto e a mio agio» ha spiegato il bomber. «La società ha delle ambizioni che definisco coerenti al tipo di organico costruito e un’organizzazione che, a questi livelli, è da apprezzare. Ci sono tutte le premesse per una buona annata».

Gli infortuni hanno falcidiato il percorso calcistico di Mauro De Mango: «Vengo da tre operazioni al ginocchio e la decisione di scendere di categoria è dipesa da questa esigenza di ritrovare la forma dopo due anni di quasi totale inattività» ha affermato. «Volevo riprendere il feeling con il campo e sentirmi protagonista e la Virtus rappresenta la soluzione giusta per tornare gradualmente a incidere» è l’analisi del talentuoso calciatore. «Sono certo: questa squadra farà bene e ci auguriamo di partire col piede giusto. La prima gara di campionato è sempre un’incognita e fra l’altro affrontiamo una delle favorite per il salto di categoria ma abbiamo le carte in regola per cominciare nel migliore dei modi» ha concluso De Mango.