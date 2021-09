Bisceglie, all’esordio 0 - 0, un punto che fa morale

I nerazzurri impattano a reti bianche al "Ventura" con la Nocerina in fondo ad una prestazione tenace e generosa.

Il match tra Bisceglie e Nocerina, valido per la prima giornata di campionato, si è concluso con il risultato di 0-0. Non sono mancate le emozioni con i nerazzurro stellati che hanno provato fino alla fine ad aggiudicarsi l’intera posta in palio.

È prevalso l’equilibrio tra le due formazioni che, nonostante diverse occasioni da ambo le parti, non sono mai riuscite a sbloccare il match. La prima opportunità arriva fin da subito, al 4’ la Nocerina si rende pericolosa con uno schema ben riuscito da calcio di punizione, Talamo arriva al tiro in area piccola ma Martorel si supera e riesce a deviare in corner. Bisceglie che si fa vivo all’8’ con una forte conclusione dalla trequarti di Di Prisco, finita di poco alta sulla traversa. Al 18’ arriva l’occasione migliore per sbloccare il risultato a favore dei nerazzurri stellati. Leonetti imbuca per Lorusso che in area piccola non riesce a sorprendere il portiere molosso Al Tumi, bravo ad opporsi nell’occasione. La Nocerina prova a rendersi pericolosa nuovamente con uno schema su calcio di punizione al 25’, questa volta è Palmieri a concludere in porta ma, anche in questo caso, è bravo Martorel a bloccare il pallone. I ritmi calano e il primo tempo si conclude senza altre occasioni degne di nota.

La seconda metà di gara inizia con una lunga fase di studio da parte di entrambe le squadre. Bisceglie pericoloso al 29’ st con La Piana che s’invola in contropiede, supera il portiere rossonero ma non riesce a centrare lo specchio della porta da posizione defilata. Verso il finale di gara i nerazzurri si dimostrano più lucidi e propositivi, cercando a più riprese il gol del vantaggio. Al 42’ st Prado non riesce ad inquadrare lo specchio della porta sul traversone invitante di La Piana. Dopo sei giri di lancette ci prova Morra da fuori area ma il tiro è disinnescato da Al Tumi. L’ultima occasione del match è sempre di marca nerazzurro stellata ed arriva al 50’ st con un cross teso di La Piana, sul quale nessuno arriva a trovare la deviazione vincente.

I ragazzi di mister Rufini ottengono così il primo punto della stagione e da martedì torneranno al lavoro per concentrarsi sul prossimo impegno ufficiale, in programma per domenica 26 settembre, formazione nerazzurro stellata che farà visita al Casarano.

Tabellino

BISCEGLIE (3-5-2): Martorel; Marino, Coletti, D’Angelo; Rubino, Liso, Di Prisco (37’ st Tuttisanti), Carbone (12’ st Ferrante), Izco (37’ st Prado); Leonetti (25’ st Morra), Lorusso (25’ st La Piana). A disp. Zinfollino, Urquiza, Farinola, Guacci. All. Rufini

NOCERINA (3-4-2-1): Al Tumi; Rizzo, Bovo (41’ pt Cason), Garofalo; Menichino, Vecchione, Donnarumma, Esposito; Mancino (15’ st Saporito), Palmieri; Talamo (28’ st Simonetti). A disp. Pitarresi, Sellitti, Pietroluongo, Chietti, Barone, Strazzullo. All. Cavallaro

ARBITRO: Zago di Conegliano, GUARDALINEE: Carella e Chiavaroli.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa del Bisceglie calcio.