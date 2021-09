Unione Calcio, vittoria in rimonta contro il Canosa

Pronto riscatto per l’Unione Calcio Bisceglie che conclude nel migliore dei modi una settimana molto difficile per via dei due ko contro Città di Mola e Barletta 1922 (in coppa) superando in rimonta per 2-1 il Canosa nel match disputatosi al “San Sabino” di Canosa e valevole per la seconda giornata del campionato di Eccellenza Pugliese.

Mister Rumma, rispetto alla gara di domenica scorsa, effettua diversi avvicendamenti schierando dal 1’ Zingrillo e Manzari grande protagonista del match.

La gara per i biscegliesi non si incanala nel migliore dei modi. Al 16’ infatti, il Canosa sblocca il risultato con Strippoli abile a depositare in rete una respinta di Lullo sulla conclusione di Konè. L’Unione Calcio prova a reagire con Preziosa la cui conclusione sbatte su Sanè e termina fuori, successivamente ci prova Zinetti il cui tiro non centra il bersaglio grosso. Mister Rumma è costretto a fare tre cambi già nel primo tempo. Difatti deve sostituire Preziosa con Papagni, Lullo con Di Bari ed in precedenza ha sostituito Sgarra con Petrignani. I biscegliesi pigiano sull’acceleratore ed al 44’ arriva il meritato quanto fortunoso per dinamica, pareggio di Amoroso il quale lascia partire una conclusione dalla distanza che Cafagno dapprima intercetta ma poi si sfuggire la sfera che passa tra le sue gambe.

Nella ripresa, l’Unione Calcio cerca in tutti i modi il vantaggio dapprima con Manzari artefice di un tiro a giro che sibila il palo della porta canosina e poi con Petrignani. All’8’ il palo nega la gioia del gol a Konè nvece va meglio a Petrignani il quale al 16' ribalta la situazione finalizzando un'azione che ha come protagonisti Manzari e Amoroso. I biscegliesi provano a mettere in ghiaccio il match ma Zinetti e Papagni mancano di cinismo. Nel finale, nel primo minuto di recupero, arriva la terza rete di Amoroso che sfrutta una rimessa errata della difesa canosina e supera il portiere Cafagno con una precisa conclusione.

Con i tre punti conquistati, l'Unione Calcio si porta a centro classifica in compagnia del Città di Mola, Manfredonia e San Marco.

Nel prossimo turno, in programma domenica 26 settembre, i biscegliesi saranno di scena al “Riccardo Spina” di Vieste ospite dell’Atletico Vieste. Foto di Sergio Porcelli.