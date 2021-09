Bisceglie, Claudio Ferrante resta in nerazzurro stellato

Riconferma di assoluto spessore per la società presieduta da Vincenzo Racanati, il classe 2002 Claudio Ferrante farà ancora parte della rosa nerazzurro stellata. Arrivato a Bisceglie nel 2019 dopo aver disputato un campionato under 17 con la maglia del Torino, per il giovane centrocampista barese si tratta della prima avventura in serie D dopo aver collezionato 21 presenze (di cui 9 da titolare) nelle due passate stagioni in Lega Pro. Esordisce in terza serie nazionale a 17 anni, riuscendo, nonostante la giovane età, a mettere in mostra tutte le sue potenzialità.

Dotato di un'ampia visione di gioco e di una letale rapidità palla piede, Ferrante andrà ad impreziosire ulteriormente il pacchetto under a disposizione di mister Rufini, cercando di confermare le buone prospettive che tifosi e addetti ai lavori hanno sempre riconosciuto in lui.