Bisceglie, l’esterno mancino Farinola rinforza il pacchetto under

Nuovo rinforzo per la corsia sinistra del Bisceglie a ridosso dell’inizio della seconda settimana di preparazione precampionato. Alla corte di mister Rufini arriva infatti l’esterno mancino Roberto Farinola, classe 2001. Molfettese di nascita e biscegliese d’adozione, il neo acquisto nerazzurro può essere impiegato da “quinto” in mediana ed all’occorrenza anche in posizione più arretrata per via dei proficui trascorsi da terzino sinistro. Dopo gli esordi giovanili nella Nick Calcio Bari, a cui sono seguite le parentesi con Audace Molfetta, Unione Calcio e Beretti dell’Andria, Farinola ha maturato una significativa esperienza nella stagione 2019/20 totalizzando ben 26 presenze tra le file del Francavilla in Sinni nel girone H di serie D (campionato interrotto a marzo a causa del covid). Anche nella scorsa annata Farinola ha militato in quarta serie, dapprima con la maglia dell’Arzignano (gir. C), da gennaio in forza all’Afragolese (gir. G), compagine con cui ha collezionato 11 gettoni, quasi tutti da titolare.

Aggregato al gruppo nerazzurro dagli ultimi giorni della scorsa settimana, è andato anche a segno nell’allenamento congiunto di venerdì con la Primavera dell’Andria.

“Ci tenevo particolarmente ad indossare la maglia della città in cui vivo e risiedo da sempre – esordisce Farinola - . Gli stimoli sono grandi, ho trovato un ambiente sano in cui non manca la giusta miscela tra giovani di prospettiva ed elementi più navigati in grado di guidare il gruppo in campo. Percepisco sensazioni positive e confido che si possa lavorare bene per arrivare il più in alto possibile. Bisceglie rappresenta senza dubbio una sfida importante per me, ho già fatto esperienza negli ultimi due anni in serie D e sono pronto a dimostrare di meritare appieno la categoria”.