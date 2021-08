Rodrigo Ariel Izco, una freccia argentina per la corsia di destra del Bisceglie

Il Bisceglie Calcio perfeziona un’altra autorevole operazione in entrata con l’innesto di Rodrigo Izco, in grado di ricoprire tutti i ruoli della fascia destra anche grazie alle sue doti fisiche non indifferenti.

Classe 1994, l’esterno argentino arriva a Bisceglie dopo un’importante stagione a Licata. In passato ha militato in seconda serie argentina con Club Ferro Carril Oeste, Estudiantes de San Luis, Club Almagro e Nueva Chicago. In Italia ha raggiunto suo fratello Mariano, ex centrocampista del Catania. Una breve ma decisamente intensa esperienza in Sicilia: arrivato a Licata nel febbraio 2021, ha subito messo in mostra le sue qualità, distinguendosi sempre tra i migliori della squadra. In soli quattro mesi è riuscito ad accumulare un importante bottino di 14 presenze e 4 gol nel girone I di serie D. Numeri e prestazioni che non sono passati inosservati al direttore sportivo Livio Scuotto, che è riuscito ad assicurarsi il cartellino del giocatore, strappandolo alla concorrenza di diverse formazioni ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie D.