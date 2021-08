Colpo di spessore per la mediana del Bisceglie Calcio, arriva Tommaso Coletti

L’opera di allestimento dell’organico nerazzurro stellato in vista della stagione 2021/22 prosegue in maniera solerte con l’ingaggio di Tommaso Coletti. Un autentico faro di centrocampo, all’occorrenza anche difensore centrale, con alle spalle numerose esperienze in serie B e C.

Cresciuto nelle giovanili del Bari, a 20 anni passa al Lavello con il quale disputerà il suo primo campionato di serie D. Dopo la prima esperienza in Basilicata, approda in serie C1 a Martina Franca, dando vita ad una lunga carriera di professionismo (385 presenze e 37 gol in C). Nel 2013 esordisce in serie B a Brescia, collezionando 30 presenze e 2 gol. In totale saranno 43 le presenze in “cadetteria” sommando le 13 collezionate nella stagione 17/18 con il Foggia, dopo aver vinto il campionato di serie C nella stagione precedente. Oltre al campionato, Tommaso Coletti vanta anche una vittoria di Coppa Italia di serie C, vinta anch’essa con il Foggia nella stagione 15/16. Esperienze in terza serie Nazionale anche con le maglie di Pescara, Cosenza, Andria, Pergolettese, Teramo, Matera e Triestina.

Nel 2019 ritorna in serie D a Cerignola disputando 24 presenze per poi passare all’Audace Barletta in Eccellenza dove lo scorso anno ha indossato la fascia di capitano vestendo i panni di autentico leader e trascinatore della squadra.