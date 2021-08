A.S. Bisceglie Calcio, lunedì 23 agosto scatta ufficialmente la preparazione precampionato

E’ fissata per lunedì 23 agosto con inizio alle ore 16.00, presso lo stadio “Gustavo Ventura”, l’inizio della preparazione dell’A.S. Bisceglie Calcio in vista del prossimo campionato di serie D. Attualmente formato da 12 tesserati, ai quali si aggiungono diversi elementi della compagine Primavera della passata stagione e alcuni calciatori in prova, il gruppo nerazzurro darà il via ufficialmente all’intensa fase propedeutica sotto la guida di mister Danilo Rufini.

Lo staff tecnico sarà completato dal vice allenatore Francesco Larosa, per tutti Ciccio, barlettano classe 1982, ex calciatore professionista e lo scorso anno al timone dell’Under 17 del Bisceglie, nonché dai riconfermati Claudio Capacchione (preparatore atletico), Vincenzo Marinacci (preparatore dei portieri) e Leo Ferrucci (massaggiatore).

Per l’occasione sarà consentito l’accesso all’impianto esclusivamente nel settore tribuna ai sostenitori nerazzurri, ai quali si raccomanda esplicitamente di osservare le attuali normative anti covid rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro ed indossando la mascherina.