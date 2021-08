La Virtus Bisceglie piazza il colpo Davide Matera per l’attacco

Un movimento in entrata di quelli “pesanti”, maturato con l’intenzione di potenziare l’organico in settori specifici del campo. La Virtus Bisceglie ha scelto un calciatore under senz’ombra di dubbio di livello superiore alla Prima categoria: Davide Matera, classe 2001, porterà estro e imprevedibilità alla causa del team biancazzurro di mister Aldo Piccarreta.

L’esterno offensivo sinistro originario di Andria, cresciuto nel settore giovanile della Fidelis (con cui ha giocato nella categoria Allievi nazionali), si è messo in evidenza già da Juniores con la maglia del Corato, realizzando ben 26 reti in una sola stagione. Il suo passaggio nella prima squadra neroverde, in Eccellenza, è stato contrassegnato dalla malasorte: 18 presenze e un gran gol messo a segno nella trasferta di Otranto nell’annata 2018-19, quindi l’infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fermo nel 2019-20. Recuperata pienamente la condizione fisica, Davide Matera è pronto a fornire il suo apporto alle sorti della Virtus Bisceglie: la velocità e la capacità di servire i compagni si uniscono alle qualità di uomo d’area che ne faranno uno dei calciatori più interessanti del torneo.

L’organico della Virtus è in fase di ultimazione e i suoi componenti, nei prossimi giorni, si ritroveranno per intraprendere il percorso precampionato. La composizione del roster verrà resa nota a breve.

L’obiettivo sarà ancora una volta ben figurare sotto il profilo dei risultati sportivi e nel contempo cementare ulteriormente lo spirito di gruppo, autentico marchio di fabbrica del club.