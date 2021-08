Prime new entry per il Bisceglie calcio, ecco Di Prisco e Facundo Urquiza

L’A.S. Bisceglie 1913 inaugura la campagna acquisti con una mezzala offensiva di comprovato spessore per la categoria. Il primo tassello ufficializzato nella costruzione dell’organico nerazzurro risponde al nome di Michele Di Prisco, classe 1995, reduce da una proficua stagione tra le file della Vastese (serie D, 30 presenze e 2 reti).

Originario di Pompei e cresciuto nelle giovanili della Nocerina, con cui ha esordito in C1 nella stagione 2013/14, Di Prisco è transitato in piazze prestigiose come Brescia, Torino e Lanciano (all’epoca in serie B) dando manforte alle rispettive compagini Under 19, quindi si è affermato tra gli interpreti più quotati nel suo ruolo in quarta serie mostrando di saper abbinare estro, capacità di dribbling e dinamismo. Al triennio in quel di Aversa dal 2015 al 2018 (in totale 67 presenze ed un gol) sono seguite le gratificanti esperienze di Sorrento e Portici, dove nell’annata 2018/19 Di Prisco si è distinto con un lusinghiero bottino di 10 marcature in 18 gare disputate che gli è valso il riconoscimento di “miglior centrocampista” della serie D, ideato dal Dipartimento Interregionale LND.

La parentesi con la Caronnese ha preceduto il suo più recente capitolo in forza alla Vastese, dove ha contribuito in modo determinante al raggiungimento del sesto posto finale degli abruzzesi nel girone F di serie D, ad un passo dai playoff.

“Sono orgoglioso e felice del mio approdo in una piazza così prestigiosa come Bisceglie – esordisce Di Prisco - . Ringrazio il presidente Racanati ed il direttore sportivo Scuotto per l’interesse e la stima mostrata nei miei riguardi, cercherò di ripagare loro e l’intera piazza col massimo impegno. E’ la mia prima esperienza in Puglia e sono pronto a viverla con grande entusiasmo, consapevole di poter rappresentare una pedina importante per il raggiungimento degli obiettivi stagionali. Questa regione mi ha portato bene in passato (diversi appassionati ricorderanno il micidiale mancino vincente sotto l’incrocio rifilato tre anni fa al Bari sul prato del “San Nicola”, nda), non vedo l’ora di cominciare”.

Proviene dall’Argentina il primo difensore ufficializzato in organico dal Bisceglie in vista del prossimo campionato di serie D. Attraverso l’operato del direttore sportivo Livio Scuotto, il sodalizio nerazzurro si è infatti garantito le prestazioni del centrale Facundo Urquiza, classe 1992, nello scorso campionato perno della retroguardia del Fasano.

Originario di La Plata, è cresciuto nel celebre club della sua città, il Gymnasia y Esgrima, con cui ha militato dal 2013 al 2015 collezionando anche diverse panchine nella massima serie. Successivamente il neo acquisto stellato si è distinto tra le file dell’Agropecuario conquistando due promozioni fino al raggiungimento della serie B argentina, quindi la parentesi con il Ferro De Pico (serie C) ha preceduto l’inizio della sua avventura in Italia.

Nel 2019 ha indossato la casacca del Rosolini e del Ragusa nel campionato di Eccellenza siciliana, poi ha ben figurato in forza al Sambiase (Eccellenza calabrese, stagione 2019/20) attirando a sé le attenzioni di molte realtà della quarta serie fra cui il Fasano, che anche grazie alle sue brillanti prestazioni (27 presenze, quasi tutte da titolare) si è assicurato lo scorso anno una tranquilla permanenza nel girone H.

Abile in marcatura e nell’anticipo, roccioso ed al contempo agile, Urquiza – che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022 – è un centrale difensivo all’occorrenza impiegabile da terzino.

“Arrivo a Bisceglie con una gran voglia di proseguire il mio percorso di crescita qui in Italia, dove il calcio ha caratteristiche non molto diverse dal mio Paese – esordisce Urquiza - . Ho imparato a conoscere il girone H di serie D e sono consapevole delle insidie di un torneo molto equilibrato e competitivo, ma affronto questa nuova sfida con il giusto entusiasmo. Qui i tifosi vivono quotidianamente il calcio in modo appassionato e caloroso, spero con le mie prestazioni di contribuire a regalare loro emozioni positive”.