​Virtus Bisceglie, si riparte con la conferma dello staff tecnico

È tempo, finalmente, di tornare a ragionare di calcio giocato anche per le società dilettantistiche costrette a un lungo stop per l’emergenza Covid. Riannodare i fili del discorso e riprendere la marcia verso la costruzione di una realtà calcistica sempre più solida è l’obiettivo prioritario della Fcd Virtus Bisceglie, che si presenterà ai nastri di partenza del campionato di Prima categoria per l’annata 2021-22.

La società ha scelto di confermare piena fiducia a mister Aldo Piccarreta. Coratino, classe 1979, il timoniere della Virtus Bisceglie ha alle spalle un’esperienza di tre stagioni da vice nella compagine della sua città, in Eccellenza e ha allenato anche la Juniores del club neroverde oltre che la principale formazione del vivaio dell’Unione Calcio Bisceglie mentre nel 2019-20 ha ricoperto l’incarico di tecnico in seconda della Berretti del Bisceglie calcio. Piccarreta potrà perciò ricominciare il lavoro interrotto lo scorso autunno contando sul prezioso supporto dell’assistente Pino Di Gennaro. Il roster è in fase di costruzione e sarà composto in buona parte dall’ossatura di quegli atleti che hanno condiviso fin dal principio il percorso della Virtus.

Nei giorni scorsi, intanto, si sono svolti sul sintetico del “Francesco Di Liddo” due stage finalizzati alla composizione dell’organico che parteciperà al campionato regionale Juniores. Decine di giovanissimi calciatori nati fra il 2002 e il 2005 sono stati visionati da mister Michele Pagano (che guiderà il team biancazzurro nel torneo giovanile) oltre che dagli stessi componenti dello staff tecnico della prima squadra.