Angelo Angiolino è il nuovo direttore generale del Bisceglie

Una figura di comprovato spessore professionale ed umano occupa ufficialmente da oggi uno dei ruoli più delicati all’interno del Bisceglie che sarà al via della stagione 2021/22. La società nerazzurro stellata comunica infatti di aver affidato l’incarico di direttore generale al dottor Angelo Angiolino.

Cerignolano, 57 anni, Angiolino ha maturato diverse proficue esperienze nel medesimo ruolo in seno all’Audace Cerignola, all’Usd Lavello ed al Barletta 1922. Oltre ad un Master in Management Calcistico al suo attivo, Angiolino si è distinto in passato anche in qualità di dirigente della società cestistica Udas Cerignola.

L’A.S. Bisceglie 1913 accoglie con soddisfazione ed entusiasmo nella propria famiglia il direttore generale Angiolino riponendo massima fiducia nella sua collaudata competenza, basilare in termini di organizzazione, programmazione e coordinamento del nuovo percorso.