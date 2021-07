Calcio a 5: il biscegliese Nicola Gisondi promosso in C.A.N. 5 Elite

Nomina di assoluto prestigio per la Puglia, quella che vede il biscegliese Nicola Gisondi tra i componenti della neonata Can 5 Elite.

L’ufficialità è giunta dal comunicato dell’Aia, che vede il designatore pugliese tra i componenti che formeranno il gruppo di lavoro che comprende 55 arbitri che dirigeranno esclusivamente le gare di Serie A maschile e Serie A femminile. Responsabile della Can 5 Elite è Angelo Galante della sezione di Ancona; oltre a Nicola Gisondi della sezione di Molfetta, l’altro componente è Giovanni Cossu della sezione di Cagliari.

Un investitura importante per Gisondi, ex arbitro Top Class di Serie A. Appeso il fischietto al chiodo il 43enne nativo di Bisceglie è stato, inoltre, designatore degli arbitri di calcio a cinque della Puglia dal 2016 al 2019 e designatore dei giovani arbitri della sezione di Molfetta.