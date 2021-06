Primo grande colpo di mercato per il Don Uva Calcio: il bomber molfettese Corrado Uva vestirà la maglia biancogialla nella prossima stagione.

L’attaccante classe ‘81 ha espresso parole di grande entusiasmo: “Sono strafelice di questa nuova avventura. Ringrazio la società per la fiducia riposta in me, che cercherò di ripagare durante il campionato.

Col ds de Gennaro sono bastate due parole per trovare l’accordo.

So infatti di trovare un bel gruppo, affiatato e coeso e, dal canto mio, mi metterò a completa disposizione con tutta l’umiltà possibile, per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi.

Non sono solito promettere un certo numero di gol, ma non mancherà il massimo impegno e dedizione”.

Uva, tra le tante esperienze della sua carriera, ha vestito maglie importanti come Molfetta Calcio, Liberty Bari, Nardó, Corato, Castrovillari. Ultima squadra in cui ha giocato il Borgorosso Molfetta.