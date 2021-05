Unione Calcio Bisceglie, vittoria di misura contro l’Orta Nova

Seconda vittoria consecutiva casalinga per l’Unione Calcio Bisceglie che supera per 1-0 il Team Orta Nova nel match valevole per l’undicesima giornata del campionato di Eccellenza Pugliese riscattando così il ko maturato sette giorni prima contro l’Audace.

Mister Rumma, rispetto al match contro l’Audace, sostituisce Di Giorgio, Petrignani e Inchingolo con Sgarra, Petrignani e Marco Vitale.

Dopo una lunga fase di studio, alla prima occasione degna di nota avvenuta al 19’, i biscegliesi sbloccano il risultato. Cross dalla destra di Binetti, testa di Amoroso che trova la pronta respinta del portiere ospite, l’ex Don Uva è lesto e deposita la sfera nel sacco trovando il secondo centro in campionato dopo quello contro il San Severo.

L’Orta Nova prova a reagire al 33’ con una punizione di Curci che non sorprende Di Bari mentre, al 40’, l’imbucata di Marco Vitale non viene intercettata da Lorusso per una questione di attimi.

Nella ripresa, gli ospiti provano ad alzare i ritmi alla ricerca del pareggio ma è l’Unione Calcio a sfiorare il raddoppio all’11’ con Benedetti artefice di un diagonale che sfiora il bersaglio grosso. Quattro giri di lancette dopo, Amoroso sguscia sulla sinistra e mette al centro ma Lorusso non impatta invece Benedetti non inquadra lo specchio della porta. Successivamente, si assiste ad un girandola di cambi tra le due squadre con Rumma che inserisce Camporeale al posto di Amoroso. Al 28’ Prieto sfiora il pareggio con un destro a giro che termina di pochissimo fuori. Gli ospiti alzano il baricentro alla ricerca del pareggio. Al 44’ gli azzurri rimangono in dieci uomini per l’espulsione di Bufi mentre, qualche istante dopo, la punizione di Prieto, da posizione centrale, termina abbondantemente a lato.

L’Unione difende con il coltello tra i denti il risultato e porta a casa l’intera posta in palio che permette loro di salire in classifica e portarsi a quota 8 punti in compagnia di Vigor Trani ed Alto Tavoliere San Severo. Nel prossimo turno, in programma domenica 30 maggio, i biscegliesi affronteranno la compagine tranese. La gara, salvo modifiche, si disputerà al “Di Liddo”.

UNIONE CALCIO BISCEGLIE – TEAM ORTA NOVA: 1-0 ( 1-0 p.t.)

UNIONE CALCIO: Di Bari, Binetti, Quacquarelli, Zingrillo, Bufi, Sgarra, Benedetti (31’s.t. Inchingolo), Andriano, Lorusso, Marco Vitale (37’s.t. Pasculli), Amoroso (25’s.t. Camporeale). A disp: Lullo, Amoruso, Massari, Petrignani, Pedone, Pasculli, De Mango. All: Rumma

TEAM ORTA NOVA: Capossele, Manna, Lombardi, Colonna, Russo (39’s.t. Perez), Curci (22’s.t.Cassinis), Di Dedda (22’s.t.Flores), Prudente, Michele Vitale (16’s.t. Di Cosmo), Prieto, Monopoli. A disp: Valente, Della Pace, Morra, Valenti, Perez, Brudaglio. All: Carbone

ARBITRO: Luca Schifone (Taranto). ASSISTENTI: Francesco Gorgoglione (Barletta), Mario De Marzio (Bari)

MARCATORI: 19’p.t. Amoroso (U)

AMMONITI: Prudente (O), Prieto (O), Zingrillo (U), Monopoli (O)

ESPULSI: Curci (O) al 41’s.t.; Bufi (U) al 44’s.t. per doppia ammonizione

Articolo a cura dell'Ufficio stampa Asd Unione Calcio Bisceglie