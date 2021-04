Si chiude con una sconfitta la stagione della Diaz

Termina con una sconfitta interna la stagione della Diaz, superata dal Futsal Bitonto in occasione della ventiseiesima giornata del campionato di Serie B, girone G.

Buona la prestazione dei ragazzi allenati da Giuseppe Di Chiano che però si ritrovano sotto di un gol all’8’30” con Barbosa che da posizione decentrata fulmina Graziani. Biscegliesi che provano la via del pari con i tentativi di Elia, Cadini e Vincenzo Sinigaglia, ma il risultato non cambia sino all’intervallo.

La ripresa parte con il palo di Cantieri pareggiato da quello di Di Benedetto. Bitonto vicino al raddoppio con Acquafredda e Barbosa, Diaz che impatta il match al 14’30” con Natale Di Benedetto che dalla distanza supera Ritorno. Trenta secondi dopo i neroverdi si riportano in vantaggio con Binetti che dalla corta distanza insacca in rete. Di Chiano opta per Cadini quinto di movimenti, ma in gol ci vanno gli ospiti al 18’ con Barbosa in contropiede, ed a pochi secondi dalla fine con l’estremo Ritorno che realizza il 4-1 definitivo con un tiro preciso dalla sua porta.

Decima sconfitta stagionale per il sodalizio presieduto da Giuseppe Cortellino che chiude in sesta posizione una stagione più che positiva, la migliore in Serie B per la Diaz.

DIAZ – FUTSAL BITONTO 1-4 (p.t. 0-1)

DIAZ: Graziani, Di Benedetto, Cadini, Cassanelli, Iodice, Sasso, Elia, Sellak, V. Sinigaglia, Di Pinto, Di Gregorio, M. Sinigaglia. All. Di Chiano.

FUTSAL BITONTO: Ritorno, Acquafredda, Minenna, Tarantino, Orlino, Giancola, Barbosa, Caggianelli, Lovascio, Binetti, Cantieri, Saracino. All. Di Bari.

MARCATORI: pt 8’30” Barbosa; st 14’30” Di Benedetto, 15’ Binetti, 18’ Barbosa, 19’54” Ritorno.

ARBITRI: Terracciani di Napoli e Talaia di Policoro.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa Asd Diaz Bisceglie