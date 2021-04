Netta sconfitta a Molfetta per la Diaz

Nona sconfitta stagionale per la Diaz che cede l’onore delle armi alle Aquile Molfetta in occasione della venticinquesima giornata del campionato di Serie B, girone G.

Di Chiano deve fare a meno di Sinigaglia, al suo posto tra i pali c’è Daniele D’Addato. Avvio in salita per i biscegliesi che dopo un minuto e mezzo capitolano con la rete di Ortiz. Sfortunato qualche minuto dopo l’autogol di Cadini per il raddoppio molfettese. Diaz che prova a darsi una scossa, ma i gol li fanno le Aquile con Salvatore Dibenedetto che mette a segno una doppietta all’8 ed al 16’. I padroni di casa puntano a chiudere la contesa, la rete del 5-0 di Reyno è un mattone importante prima dell’intervallo.

Nella ripresa il copione non cambia, Diaz volenterosa ma poco produttiva, Aquile Molfetta maledettamente efficaci. Il 6-0 lo firma ancora Ortiz poco dopo il 4’. La reazione degli uomini di mister Di Chiano arriva con la rete di Cadini. Sussulto momentaneo, visto che sul fronte opposto Reyno e Antonio Di Benedetto vanno in gol a turno chiudendo in maniera definitiva la contesa. Serve solo alle statistiche personali il gol di Elia nell’ultimo minuto che vale le gemma numero 37 in stagione.

Speranze playoff ancora intatte per la Diaz, a patto che nell’ultimo turno di campionato si batta al PalaDolmen il Futsal Bitonto.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa Asd Diaz Bisceglie