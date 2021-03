Bisceglie Femminile sconfitto in casa del Falconara

Il Bisceglie Femminile si ferma davanti alla capolista Città di Falconara. Le neroazzurre rimediano un 6-1 contro le marchigiane in occasione della diciassettesima giornata di campionato.

Ventura recupera Taina Santos, mentre Tres Villa è convocata ma senza mai entrare in campo. Luciani impegna subito Oselame, Taty poco dopo mette fuori dalla sinistra. Un paio di minuti e Taty fallisce sotto porta un gol fatto su imbucata dalla destra. Bisceglie che si fa vivo in avanti con Nicoletti che dopo aver ricevuto palla da Taina mette la palla a lato. Ion ci prova da centrocampo, ma la sfera non va nello specchio della porta difesa oggi da Marcelli. Guti con una gran giocata non riesce a sbloccare il risultato, cosa che riesce a Taty che al 12’30” insacca sotto la traversa un pallone potente e preciso. Il Falconara accelera e Oselame nega la gioia del gol a Taty. Il raddoppio giunge al 14’30” con Pato Dal’Maz che gira a rete una imbucata della stessa Taty per il 2-0 che porta le squadre al riposo.

Nella ripresa Oselame subito impegnata nel chiudere il tentativo di Pereira. Taina prova a svegliare le neroazzurre prima impegnando Marcelli, poi colpendo il palo dalla distanza. Gara che si ravviva con Ribeirete che dalla corta distanza fallisce l’appuntamento col gol dopo tiro non trattenuto da Marcelli. Sul versante opposto Taty fa doppietta personale per il momentaneo 3-0 che sembra chiudere i conti. Ventura schiera Ion quinta di movimento, i risultati non sono stati quelli desiderati: Marino fa autogol, Marta di tacco segna la quinta marcatura, Luciani trenta secondi dopo sigla la sesta rete di squadra. A pochi secondi dalla sirena finale Annese realizza la rete del definitivo 6-1.

Bisceglie Femminile che registra la nona sconfitta stagionale e che adesso deve concentrare tutte le energie per l’impegno nel preliminare di Coppa Italia che vale un bel pezzo di stagione.

CITTÀ DI FALCONARA-BISCEGLIE FEMMINILE 6-1 (2-0 p.t.)

CITTÀ DI FALCONARA: Marcelli, Taty, Luciani, Ferrara, Dal'Maz, Guti, Marta, Nona, Pereira, Pesaresi, Dibiase, Bernotti. All. Neri



BISCEGLIE FEMMINILE: Oselame, Nicoletti, Ion, Marino, Taina, Annese, Villa, Matijevic, Ribeirete, Soldano, Porcelli, Loconsole. All. Ventura



MARCATRICI: 12'30'' p.t. Taty (F), 14'30'' Dal'Maz (F), 12'15'' s.t. Taty (F), 16'15'' aut. Marino (F), 17' Marta (F), 17'30'' Luciani (F), 19'56'' Annese (B)



ARBITRI: Luca Moscone (L'Aquila), Lorenzo Metrangolo (Pescara) CRONO: Roberto Acella (Macerata)

Articolo a cura dell'Ufficio Stampa Bisceglie Femminile