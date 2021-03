Bisceglie Femminile, Annese: “Cagliari squadra orgogliosa, proibito sbagliare l’approccio”

Il campionato di Serie A è fermo, ma il Bisceglie Femminile ne approfitta per recuperare la gara interna contro il Futsal Cagliari, valida per l’undicesimo turno.

Al PalaDolmen si giocherà alle ore 12 con le neroazzurre che vorranno centrare la vittoria per riprendere il cammino dopo il pari beffardo in Toscana, “La partita con il Pelletterie ci ha insegnato molto – esordisce Flavia Annese – i due punti lasciati a Prato ci hanno spinto a fare un ulteriore passo in avanti dal punto di vista caratteriale. In un campionato così difficile non si può mai abbassare la guardia e bisogna avere la giusta cattiveria agonistica per 40 minuti, è fondamentale essere più cinici”. Tanti i giorni dedicati al lavoro agli ordini di Nico Ventura, anche se i problemi in organico non hanno permesso al tecnico biscegliese di preparare al meglio la sfida, “Questi giorni sono stati importanti per provare a ricaricare le batterie sia dal punto di vista mentale che fisico, racconta Annese; abbiamo lavorato con il mister per preparare la partita con il Futsal Cagliari per non ricadere negli stessi errori fatti in passato”.

Isolane reduci dal doppio impegno contro l’Italcave Real Statte e attualmente ultima forza del campionato con 4 punti in classifica. All’andata la neroazzurre si imposero per 6-3, “Il Cagliari, nonostante le difficoltà, è una squadra orgogliosa – ammonisce la calcettista nata a Molfetta – che vuole continuare a lottare per la salvezza, come dimostra il recente pareggio con il Granzette, per cui è proibito sbagliare l’approccio alla gara. Dobbiamo giocare come sappiamo e i risultati arriveranno”. Grande protagonista della promozione del Bisceglie Femminile dalla A2 alla Serie A, Annese è tornata nella città dei Dolmen dopo l’esperienza al Capena, “Questa è la mia prima vera stagione in Serie A, per cui sapevo che da molti punti di vista dovevo entrare in determinate dinamiche, abituarmi ai ritmi molto alti, all’elevato livello tattico-tecnico e al minutaggio più basso. Fortunatamente ho delle compagne molto forti – conclude – da cui imparo ogni giorno e devo dirmi soddisfatta, credo di essermi fatta trovare pronta e di aver dato il mio aiuto alla squadra ogni volta che sono stata chiamata in causa”.

Bisceglie Femminile-Futsal Cagliari sarà trasmessa a partire dalle ore 11.55 in diretta streaming da PMGSport Futsal e visibile sulla pagina Facebook: Bisceglie Femminile.