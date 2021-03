Diaz Bisceglie, contro lo Sporting Venafro decide bomber Elia

Si conclude con il punteggio di 2-1 la partita del Paladolmen tra Diaz e Sporting Venafro, sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B di calcio a 5, girone G.

Il primo tempo si apre con lo Sporting Venafro pericoloso dalle parti della difesa avversaria, senza però creare problemi a Sinigaglia. Diaz che sfrutta le indecizionie avverarie e arriva il primo gol con bomber Elia, che, dopo assist dalla banda destra di Sasso, gonfia la rete con un tiro radente sulla sinistra. Gli ospiti cercano di reagire con timidi tiri fuori misura da parte di Porcari. I biscegliesi mancano successivamente l’appuntamento col secondo gol: Elia sbaglia da solo davanti al portiere. Diaz alla ricerca del raddoppio, sfiorato prima con Sellak, poi con Cadini che spedisce la palla alta sulla traversa. Gli errori in fase offensiva dei giocatori nerazzurri, pagano alla fine del primo tempo: i molisani trovano il gol del pareggio con Caropi, che approfitta della disorganizzazione avversaria e manda in rete il proprio tiro.

Nella ripresa i giocatori di casa sono subito pericolosi con capitan Sasso, che però trova la traversa dopo conclusione dalla destra. Dopo qualche minuto Cadini cerca di impensierire Andreozzi, ma niente da fare, palla fuori sulla destra. I ragazzi di mister Di Chiano provano in tutti i modi ad avvicinarsi alla porta avversaria, difesa all grande maniera da Andreozzi. Iodice prova la via del gol da posizione decentrata, ma ancora una volta Andreozzi salva. Venafro che prova a farsi valere nei pochi contropiede concessi dalla difesa di casa: Caropi però pecca di precisione e manda la sfera fuori. Nel finale arriva il definitivo vantaggio della Diaz con Elia, che dribbla il difensore e spedisce la palla sotto le gambe del portiere.

La Diaz si rilancia nella lotta playoff, toccando quota 30 punti. Prossimo impegno sabato 6 marzo in trasferta contro Sammichele.



Articolo a cura dell'Ufficio stampa Asd Diaz Bisceglie