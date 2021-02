Bisceglie Calcio, Papagni: “Consapevoli di fare bene contro squadre piu’ forti di noi”

Ultimo appuntamento del mese per il Bisceglie che sabato 27 febbraio ospiterà al “Ventura”, con fischio d’inizio ore 17.30, la Juve Stabia nell’incontro valevole per la ventisettesima giornata del campionato serie C girone C.

“Abbiamo approfittato del riposo per conoscerci reciprocamente – esordisce mister Papagni -, lavorando sull’aspetto tecnico-tattico e fisico ma soprattutto sulla conoscenza delle caratteristiche dei giocatori. I ragazzi hanno mostrato grande disponibilità e buona base di apprendimento. Hanno capacità di voler crescere da tutti i punti di vista”.

Sulla compagine ospite: ” Ci sarebbe da parlare tanto tempo ma abbiamo pensato a migliorare la nostra situazione su tutti i livelli . Crediamo di avere la possibilità di fare un risultato positivo con tutte le squadre. Il nostro obiettivo è essere consapevoli di poter fare bene contro squadre più forti di noi. La Juve Stabia ha rinnovato la società, ha preso uno dei conoscitori più importanti nel panorama nazionale come Peppino Pavone, vuole tornare in serie B in tre anni, ha un organico tecnico importante guidato da uno staff che ha allenato in piazze prestigiose. Tuttavia, più che pensare a loro, dobbiamo concentrarci sulla nostra prestazione. Vi è la consapevolezza che possiamo fare bene, in quanto siamo cresciuti, e vi è la possibilità valutare anche le altre partite interne come quella di Avellino e Viterbese. Cerchiamo di migliorare nelle prestazioni perché, in quel modo, abbiamo più possibilità di fare risultati importanti. Abbiamo, tramite il match analyst Giuseppe Montanaro, visto bene le loro caratteristiche e le qualità che sono notevoli ma, al contempo, ci consentono di dire che possiamo comunque fare la nostra gara per raggiungere un risultato importante”.

Sul mercato: “Nel pre- partita penso solo alla Juve Stabia. Sono situazioni che abbiamo affrontato in società. Ci interessa che ora tutti i nostri giocatori facciano il loro meglio sia nella fase offensiva che difensiva”.

Bisceglie attendista o aggressivo? Papagni non usa giri di parole : “Sono del parere che le squadre debbano avere due caratteristiche fondamentali: aggressività e intelligenza. Dobbiamo alternare queste due fasi”.

La compagine gialloblè è una bestia nera per il tecnico biscegliese: “Non mi è mai capitata di batterla, tra l’altro ho perso quasi sempre (6 ko su 8 gare). Tuttavia ci importa quello che riusciremo a fare sul campo e mostrare che siamo cresciuti”.

“In questo momento, - chiosa il tecnico biscegliese - dobbiamo pensare che affronteremo tante squadre con organici importanti, altre che si giocano la salvezza diretta come noi. Sono partite che non devono toglierci il sonno per quelli che sono i valori delle avversarie ma dobbiamo credere, come abbiamo dimostrato con me e nella precedente gestione, che è possibile fare risultato con tutti”.

Capitolo convocati: "Sono tutti convocati anche se Vitale ha avuto un problema al piede e farà un lavoro differenziato”.

La compagine allenata da Pasquale Padalino ha totalizzato sinora 34 punti in 25 gare frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 9 ko. La Juve Stabia ha siglato sinora 26 reti e ne ha subiti 27 così come il Catania. Top scorer della squadra campana sono Francesco Orlando e Niccolò Romero autori di 4 gol a testa.

Bisceglie – Juve Stabia sarà diretta da Davide Di Marco di Ciampino il quale sarà coadiuvato da Giulia Tempestilli di Roma 2 e Lorenzo D’Ilario di Tivoli. Quarto ufficiale Mario Perri di Roma 1.