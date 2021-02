Il Bisceglie Femminile si ferma davanti alla tripletta di Vanin

Nuova sconfitta interna stagionale del Bisceglie Femminile che al PalaDolmen deve cedere il passo alla Kick Off in occasione della quindicesima giornata del campionato di Serie A.

Partita in salita per Nicoletti e compagne che dopo poco più di due minuti si ritrovano in svantaggio, lombarde in gol direttamente su calcio di punizione con Vanin. Giuliano ci prova con un lob, ma la palla è troppo alta, Pomposelli da posizione favorevole tira alto. Ci pensa ancora Vanin all’8’48” a tramutare in gol un contrasto vinto a centrocampo da Exana, il capitano della Kick Off supera Oselame con un rasoterra da banda destra. Franco per due volte nega la gioia del gol ai tiri potenti di Taina Santos. Nel finale di frazione Tres Villa prova a riaprire la contesa con un bel diagonale, decimo gol stagionale per la brasiliana, ma sette secondi dopo bomber Vanin fa tripletta personale per il 3-1 Kick Off all’intervallo.

Ripresa dai ritmi decisamente più bassi da ambo le parti, ma con il Bisceglie costretto a recuperare il doppio svantaggio. Tres Villa ci prova al 3’40”, poi è possesso palla delle ospiti che giocano sapientemente con il cronometro sfruttando le dimensioni del PalaDolmen. Al 7'30” bella azione dalla sinistra di Annese il cui tiro viene respinto da Franco. Vanin prova a fare quaterna, ma la palla esce di poco a lato. Matijevic all’11’ intercetta un pallone ma poi non centra lo specchio su tiro dal limite dell’area. È sempre Vanin il pericolo numero uno della Kick Off; al 15’ supera con un tocco morbido Oselame in uscita, ma Santos spazza prima che la palla termini in rete. A tre minuti dalla fine Ventura prova prima Matijevic, poi Nicoletti quinta di movimento, Ion va in gol su imbucata dalla destra, ma non c’è più tempo. Bisceglie Femminile sconfitto 3-2 dalla Kick Off registrando il sesto ko interno stagionale. Domenica prossima si va in Toscana per affrontare il Pelletterie.

BISCEGLIE FEMMINILE-KICK OFF 2-3 (1-3 p.t.)

BISCEGLIE FEMMINILE: Oselame, Nicoletti, Villa, Giuliano, Taina, Annese, Ion, Marino, Matijevic, Ribeirete, Soldano, Loconsole. All. Ventura



KICK OFF: Franco, Bertè, Vanin, Exana, Bettioli, Pomposelli, Bovo, Privitera, Sabatino, Plevano, Elpidio, Mannucci. All. Russo



MARCATRICI: 2'12'' p.t. Vanin (K), 8'48'' Vanin (K), 19'23'' Villa (B), 19'30'' Vanin (K), 19'42'' s.t. Ion (B)



ARBITRI: Matteo Ariasi (Pescara), Alberto Ragone (Matera) CRONO: Nicola Acquafredda (Molfetta)

Articolo a cura dell'Ufficio Stampa Bisceglie Femminile