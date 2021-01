Bisceglie Femminile nella tana del Capena, Oselame: “Credo in questa squadra”

Dopo lo stop forzato dovuto al rinvio del match contro il Futsal Cagliari per il Bisceglie Femminile è arrivato il momento di tornare in campo rendendo visita al Città di Capena, domani 31 gennaio ore 16, in occasione della dodicesima giornata del campionato di Serie A.

In casa neroazzurra il tecnico Nico Ventura ha usato il tempo a disposizione per recuperare una buona condizione generale del gruppo e permettere un inserimento più graduale di Taina Santos negli schemi biscegliesi. Tempo dedicato anche a capire cosa non ha funzionato in occasione del derby perso a Statte contro l’Italcave, “E’ stata una partita con alti e bassi da parte nostra – esordisce Gabriela Oselame – dove forse abbiamo peccato un pochino di lucidità in fase di finalizzazione. Abbiamo dimostrato di avere carattere, nonostante fossimo sotto nel parziale abbiamo cercato di recuperare la partita con l’obiettivo di portare punti a casa, cosa che purtroppo non si è verificata”. Bisceglie Femminile sesta forza del campionato in attesa di capire quale sarà il suo destino in Coppa Italia e campionato quando tutte le squadre avranno recuperato le partite rinviate, “Sono al terzo anno a Bisceglie – continua il portiere brasiliano – e la crescita vista in questa stagione è notevole. Sono convinta che il Bisceglie possa dare fastidio a tante squadre, abbiamo solo bisogno di continuare a lavorare come stiamo facendo, senza lasciare nulla di scontato per portare risultati a casa. Io credo in questa squadra”.

Domani si va nella tana di un Città di Capena, distante in classifica tre punti, ma con due gare in meno rispetto a Nicoletti e compagne, “Sappiamo che sarà una partita difficile – commenta Oselame – la partita d’andata ci ha insegnato molto. Noi però dobbiamo solo fare il nostro gioco, fare quello che sappiamo, dare il meglio e conquistare i tre punti”. Dal punto di vista personale Oselame è stato un diesel in stagione, una crescita constante per la sudamericana cosi come tutto il Bisceglie, “La mia stagione a livello personale ha vissuto alti e bassi, c’è stato un periodo non bello. Lavorando duro, giorno dopo girono ho lasciato alle spalle il brutto periodo e sono tornata a essere sicura di me stessa con la voglia di crescere ancora di più e di aiutare la mia squadra ogni partita”.

Citta di Capena-Bisceglie Femminile sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook: PMGSport Futsal a partire dalle ore 15.55.