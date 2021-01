Bisceglie Calcio, Errico Altobello: “Partiamo carichi per affrontarli al meglio”

Tre giorni dopo l’impegno casalingo contro il Bari, è nuovamente tempo di campionato per il Bisceglie che, mercoledì 20 gennaio 2021, alle ore 15.00 scenderà in campo al “Ventura” per affrontare la Casertana nel recupero dell’undicesima giornata del campionato di serie C girone C.

“Sarà una partita importantissima come lo saranno da qui alla fine – esordisce Errico Altobello-. Siamo in una posizione di classifica che non ci permette errori e, soprattutto tra le mura amiche, dobbiamo cercare di trarre il massimo da ogni partita. Siamo tutti a disposizione e pronti per affrontare la gara. La Casertana, oltre a Cuppone e Castaldo, ha giocatori giovani e piu’ esperti di grandissima qualità e sta vivendo un momento molto positivo. Noi, come dimostrato nel match contro il Bari e nelle altre gare fatte a dicembre, siamo una squadra unita che ha fame, corsa e si sacrifica. Con questo spirito, come dimostrato domenica, possiamo essere fastidiosi per tutti. Dobbiamo essere piu’ cinici e sfruttare le occasioni che ci concedono gli avversari. Questa è la chiave per uscire dalle zone basse della classifica. Sarà una partita a sé, giochiamo per i tre punti, partiamo carichi per affrontarli al meglio. In caso di risultato positivo saremmo fuori dai playout al girone d’andata.”.

Il centrale classe ’90 si sofferma sulla squadra ospite. “La Casertana esprime, secondo me, il miglior calcio nel girone C. Ha un giusto mix di giovani e giocatori di esperienza. Le due vittorie di fila le hanno dato entusiasmo. E’ una squadre in salute ma noi affrontiamo il nostro percorso. Abbiamo rispetto per la squadra ospite ma noi siamo convinti dei nostri mezzi”.

Bisceglie che scende in campo pochi giorni dopo il match contro la vice capolista: “Con i turni infrasettimanali è sempre difficile lavorare tenendo conto che chi gioca ha un giorno di riposo completo. Abbiamo affrontato un periodo del genere prima della sosta e siamo pronti per la partita di oggi. Calcolando anche le condizioni del campo che possono appesantirci è giusto gestire le energie. Ma la rosa ha delle alternative che ci permette di disputare tre partite in una settimana”.

Sulla squadra: “Siamo tutti a disposizione, in questa squadra nessuno è indispensabile e ci sono ricambi in tutti i reparti. Siamo ben attrezzati per questo. Personalmente cerco di dare sempre il massimo e portare il mio apporto di esperienza ai miei compagni. E’ stato un periodo abbastanza negativo con il filotto di sconfitte maturate. Le partite si vincono tutti insieme, bisogna esaltarsi in gruppo per far venire fuori le qualità del singolo. Sono a disposizione dei miei compagni”.

L’ex Vibonese si sofferma anche sul compagno Romizi: “L’arrivo di Romizi è stato un grande supporto per noi. Marco porta tanta esperienza avendo giocato tante partite in categorie superiori e ci darà una grande mano”.

Statisticamente parlando, il Bisceglie ha subito sempre almeno un gol fatta eccezione nel match contro il Teramo: “Analizzando questi numeri è chiaro che qualcosa si sbaglia nel collettivo. Lavoriamo settimana per settimana per ridurre al minimo gli errori, perché in serie C. Cercheremo, nella gara di oggi, di mantenere la porta inviolata”.

La squadra campana ha ottenuto 18 punti in 16 gare frutto di 5 vittorie, di cui tre in trasferta, 3 pareggi e 8 sconfitte. Ha segnato 20 reti così come Viterbese e Teramo e subite 30.

Gli ospiti sono reduci da due affermazioni consecutive maturate contro Catania e Paganese. Top scorer della Casertana è Luigi Cuppone, tra l’altro ex di turno, che ha segnato 6 reti.

La direzione di gara è affidata a Eugenio Scarpa di Collegno il quale sarà coadiuvato da Giuseppe Lipari di Brescia e Michele Piatti di Como. Quarto ufficiale: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola.