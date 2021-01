Bisceglie Calcio, altre due operazioni: arrivano Gilli e Pedrini

Continua incessantemente il mercato di riparazione in casa Bisceglie Calcio che registra la quinta operazione in entrata. Dopo gli arrivi di Romizi, Loliva e Tazza, alla corte di mister Bucaro arrivano Filippo Gilli e Matteo Pedrini entrambi con la formula del prestito rispettivamente dall’Arezzo e Atalanta.

Nato a Susa il 19 ottobre 2000 Gilli è cresciuto nelle giovanili del Torino con cui ha vinto la Coppa Italia Primavera nel 2017/2018 e la Supercoppa Primavera nella stagione 2018/2019. Nell’estate del 2019 firma per l’Alessandria con cui colleziona 10 presenze mentre, nell’ultimo mercato estivo, approda all’Arezzo.

I nerazzurri si rinforzano anche in attacco con l’arrivo di Matteo Pedrini. Nato a Bergamo il 16 gennaio del 2000, il neo acquisto nerazzurro cresce nelle giovanili dell’Atalanta e del Renate. Nella stagione 2018-2019 approda al Rezzato in serie D dove colleziona 21 presenze e 2 goal. Dopo una breve esperienza al Belluno, sale di categoria passando, nella stagione 2019-2020 al Giana Erminio. Nel mercato estivo indossa la casacca del Grosseto dove gioca in 12 occasioni segnando una rete contro il Lecco nel match perso per 2-1.

Gilli indosserà la maglia numero 16 invece Pedrini indosserà la numero 14.

Definito infine il recupero del match contro la Casertana valevole per l’undicesima giornata del campionato serie C girone C rinviata per due volte a causa Covid. Con comunicato n.253 la Lega Pro ha programmato la gara per mercoledì 20 gennaio 2021 al “Ventura” con fischio d’inizio alle ore 15.00.