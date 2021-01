“L’Imperatrice” Taina Santos approda al Bisceglie Femminile

Il 2021 si apre con un regalo super che il Bisceglie Femminile si è fatto ufficializzando l’acquisto della brasiliana Taina Dos Santos Mioso, proveniente dal Futsal Cagliari.

Laterale classe 1990, “l’Imperatrice” cosi chiamata a Cagliari, vanta un passato di lungo corso in Italia. Il neo acquisto neroazzurro ha vestito la maglia della compagine sarda nel 2015/16, poi Ternana nel 2016/17 realizzando la bellezza di 33 gol. L’anno successivo il passaggio all’Olimpus Roma e 26 reti messe a segno, mentre dodici mesi dopo nella breve esperienza alla Futsal Salinis realizza 5 reti. Nella passata stagione Taina vola in Sicilia, dove con la maglia della Virtus Ragusa segna 14 gol. Quest’anno il ritorno a Cagliari con un bottino di 8 gol, uno dei quali segnato proprio al Bisceglie Femminile, lo scorso 24 ottobre in occasione del blitz neroazzurro nell’isola (6-3).

Taina ha effettuato ieri pomeriggio il primo allenamento con le nuove compagne, agli ordini del tecnico Nico Ventura, ed è disponibile sin dal prossimo impegno di campionato contro l’Italcave Real Statte.