Natale in casa Alpha Pharma Bisceglie

È davvero difficile trovare le parole adatte per andare oltre le frasi di circostanza, la consuetudine di clip e messaggi di auguri che potrebbero sembrare, mai come stavolta, inopportuni e fuori luogo. Ma è Natale e non possiamo non celebrarlo.

Viviamo un momento unico nella sua complessità, le cui ripercussioni investono la nostra specificità di club cestistico. Per la prima volta non abbiamo potuto organizzare una manifestazione prenatalizia incentrata sulle attività del settore giovanile e del Centro minibasket.

Mai avremmo immaginato quanto ci potesse mancare tutto ciò e siamo certi che sia lo stesso per bambine, bambini e ragazzi, oltre che per i loro familiari. Ma è Natale, e siamo comunque, al netto delle distanze fisiche, a fianco di chi avrebbe riempito di gioia i nostri freddi pomeriggi invernali, scandito con entusiasmo le mattine della domenica, illuminato di felicità gli spalti del PalaDolmen durante le gare casalinghe della prima squadra.

Abbiamo dovuto interrompere la serie delle cene natalizie coi sostenitori nerazzurri, non abbiamo potuto presentare la squadra né organizzare eventi promozionali aperti al pubblico: serate, appuntamenti, occasioni attraverso cui il movimento del basket biscegliese consolida, da sempre, il suo fortissimo legame col territorio e trasmette l’idea della sua storia importante.

La realtà, purtroppo, è questa e l’unico impegno che ciascuno di noi può e deve continuare a garantire è proteso al superamento di un momento così delicato, difficile, drammatico.

Il compito dell’Alpha Pharma Lions Basket Bisceglie, sul campo e non solo, è anche quello di ricordare agli appassionati che c’è una squadra cui dimostrare affetto e vicinanza in un momento di comprensibile smarrimento generale. Ma siamo donne e uomini, ciascuno con la propria storia, un vissuto, delle sensibilità.

In questi mesi, questo è poco ma sicuro, abbiamo imparato quali sono le priorità per le nostre vite. È Natale ogni volta che facciamo crescere l’amore nei nostri cuori ed è con l’auspicio e la promessa di non dimenticarlo mai che Alpha Pharma Lions Basket Bisceglie srl, con tutte le sue componenti, rivolge l’augurio più fervido di trascorrere queste feste nella serenità, ritrovare il sorriso, sentire la forza necessaria per andare avanti, immaginare il “dopo” con lungimiranza, riflettere su questo presente di sofferenza e riscoprire il valore degli affetti, proprio adesso che ci sembrano sfuggire.