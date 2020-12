L’Alpha Pharma Bisceglie alla ricerca del terzo successo consecutivo

L’obiettivo, nell’immediato, è prolungare a tre la striscia aperta di affermazioni in questo scorcio iniziale del torneo di Serie B Old Wild West. L’Alpha Pharma Bisceglie vuole prenderci gusto e domenica 20 dicembre (palla a due ore 18, diretta streaming sulla piattaforma Lnp Pass) proverà ad avere la meglio su Catanzaro nel confronto in programma sul rettangolo del PalaDolmen. Una gara cui i nerazzurri allenati da Gigi Marinelli si avvicinano forti delle consapevolezze emerse nelle prime due partite di campionato, vinte a spese di Nardò e Ruvo.

Maresca e compagni se la vedranno col collettivo calabrese, che si è lasciato alle spalle le sconfitte di Reggio Calabria e fra le mura amiche con Ruvo espugnando il parquet di Monopoli. Compito non semplice per l’Alpha Pharma, che dovrà esprimersi su ottimi livelli in termini di concentrazione e lavorare sodo in difesa per tenere a bada le principali individualità degli avversari, confermando quanto di buono già visto finora e mostrando quei miglioramenti che sono nelle corde di un gruppo sempre più solido e compatto.

In casa nerazzurra si conta di poter disporre al 100% del playmaker Donato Vitale (che ha debuttato solo domenica scorsa dopo aver saltato la prima di campionato) e dell’esterno Georgi Sirakov, tenuto a riposo nel match di Ruvo a causa di noie muscolari. Procede anche il recupero del giovane lungo biscegliese Samuele Misino. Settimana a pieni giri per i ragazzi cari al presidente Nicola Papagni, parsi motivatissimi e concentrati nel corso degli allenamenti, che si sono svolti in un’atmosfera di assoluta serenità. Tanta la voglia, nell’ambiente nerazzurro, di dare il meglio e contribuire alla graduale costruzione di una mentalità vincente.

La sfida della quarta giornata d’andata del girone D2 di Serie B tra Alpha Pharma Bisceglie e Catanzaro sarà arbitrata da Pierluigi Marzo di Lecce e Angelo Lenoci di Massafra (Taranto).