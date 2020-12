Le gare dell’Alpha Pharma Bisceglie in diretta su Lnp Pass

Il progetto streaming per la Serie B Old Wild West è entrato a pieno regime con lo svolgimento degli incontri della terza giornata d’andata. Tutte le partite casalinghe delle formazioni aderenti saranno trasmesse in diretta sulla piattaforma Lnp Pass, come già accade da alcune stagioni per il campionato di Serie A2.

Il modo più immediato per assistere alle gare interne dell’Alpha Pharma Bisceglie e quelle giocate dal team nerazzurro in trasferta sui campi delle altre società che hanno aderito (nel girone D2 l’unica eccezione è Catanzaro) è perciò sottoscrivere il pass full season al costo di 29.99 euro. L’abbonamento sarà valido fino a tutto il 30 giugno 2021 e coprirà, naturalmente, anche la seconda fase, i playoff e i playout e consentirà di seguire anche gli incontri di altri gironi di Serie B.

Un’altra modalità di accesso è l’acquisto del singolo evento, al prezzo di 3.99 euro.

Gli appassionati possono anche acquistare, per 59.99 euro, il pass full season Serie B-A2.

Le partite casalinghe dell’Alpha Pharma Bisceglie, prodotte dal club, saranno trasmesse esclusivamente su Lnp Pass con la telecronaca di Vito Troilo e Luca Ferrante, la regìa di Mimmo Mastandrea per Gostreaming e l’assistenza tecnica di Antonio Lopopolo. Domenica 20 dicembre, dalle 17:50, collegamento in diretta dal PalaDolmen per la sfida con Catanzaro.

Le istruzioni per l’acquisto sono disponibili sulla piattaforma Lnp Pass all’indirizzo https://lnppass. legapallacanestro.com . L’abbonamento è attivabile attraverso tutti i browser principali e le app ufficiali scaricabili gratuitamente per smartphone e tablet.

L’accesso è limitato a un dispositivo per volta. L’account è personale e non può essere condiviso.