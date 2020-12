L’Alpha Pharma Bisceglie cerca il bis sul parquet di Ruvo

Il fresco precedente è piuttosto confortante: nel confronto di Supercoppa giocato sabato 31 ottobre i nerazzurri s’imposero 81-74. Domenica 13 dicembre (palla a due ore 18) l’Alpha Pharma Bisceglie andrà a caccia del bis sul parquet del palasport di viale Cristoforo Colombo nella gara valida per la terza giornata d’andata del torneo di Serie B Old Wild West.

Il team di coach Gigi Marinelli incrocerà un Talos Ruvo in salute, a punteggio pieno dopo due turni di campionato in virtù dei successi colti ai danni di Molfetta (in casa) e Catanzaro (in trasferta). Georgi Sirakov e compagni, invece, sono rimasti fermi ai box a causa del posticipo della sfida di Monopoli al prossimo 20 gennaio e perciò hanno badato al recupero completo delle energie fisiche oltre che degli assenti nell’incontro vinto con Nardò al PalaDolmen.

Quella di Ruvo sarà l’ennesima tappa del percorso di crescita del giovane collettivo biscegliese, allestito con l’intenzione di ben figurare nel contesto tutt’altro che agevole di una Serie B decisamente competitiva. Ciascuna partita è vissuta come l’opportunità per compiere un passo in avanti, dimostrare che la squadra acquisisce maggiore consapevolezza delle sue potenzialità, migliora nella gestione delle situazioni più critiche, definisce in modo più marcato i suoi equilibri tattici e in termini di responsabilità.

Diversi gli elementi di interesse per una partita che si preannuncia senza dubbio ricca di contenuti agonistici e spunti tecnici. Fra i nerazzurri, questa volta, ci sarà il centro Fadilou Seck, che non fu tra i protagonisti del confronto di Supercoppa. Il playmaker Tommaso Molteni è chiamato a confermare le ottime impressioni suscitate al debutto così come la guardia biscegliese Fabio Galantino; toccherà al capitano Andrea Chiriatti e all’esperto Juan Caceres supportare i compagni più giovani mentre Edoardo Maresca è particolare determinato a fornire una prova convincente. Il gruppo appare concentrato sull’obiettivo e si è allenato nel corso della settimana con la cura necessaria anche dei più piccoli particolari e l’obiettivo di dare il massimo domenica.

Il match tra Talos Ruvo e Alpha Pharma Bisceglie sarà diretto da Denny Lillo e Matteo Rodi di Brindisi.