​Supercoppa, ulteriore posticipo del match Ruvo-Alpha Pharma

Nessun dramma. La sconfitta maturata domenica a Nardò è stata metabolizzata, in casa Alpha Pharma Bisceglie, di modo da servire da lezione e rappresentare un punto di immediata ripartenza e di riscatto per una squadra che ha già dimostrato di potere esprimere un’ottima pallacanestro sia nelle amichevoli che nel precedente match di Supercoppa con Molfetta.

Il team nerazzurro, profondamente rinnovato rispetto alla passata stagione e dall’età media piuttosto bassa, è tornato ad allenarsi martedì con l’obiettivo di limare subito ciò che non è funzionato nella sfida in Salento. Massima fiducia, naturalmente, a tutto il gruppo guidato da coach Gigi Marinelli, deciso ad archiviare in fretta quello che può essere definito un incidente di percorso frutto di una serata sfortunata.

In mattinata, intanto, è stato concordato l’ulteriore posticipo del confronto col Talos Basket Ruvo: la gara, inizialmente prevista per domenica 18 ottobre e poi spostata a giovedì 29 ottobre, si giocherà sabato 31 ottobre alle ore 18 al palasport di viale Colombo. Per Andrea Chiriatti e compagni sarà l’ultimo impegno ufficiale prima dell’inizio del campionato di Serie B Old Wild West, slittato a sabato 21 novembre, quando l’Alpha Pharma riceverà Avellino al PalaDolmen.