​Alpha Pharma Bisceglie in trasferta a Nardò per la seconda gara di Supercoppa

Secondo match ufficiale della stagione per l’Alpha Pharma Bisceglie, che domenica 25 ottobre renderà visita a Nardò sul parquet del Pala “Andrea Pasca”. La gara, in realtà, è valida per la terza e ultima giornata del girone R di Supercoppa: i nerazzurri, infatti, recupereranno giovedì 29 la partita inizialmente programmata per domenica 18 a Ruvo. Andrea Chiriatti e compagni hanno continuato a seguire il piano di allenamenti disposto dallo staff tecnico e finalizzato ad acquisire la migliore condizione possibile in corrispondenza dell’inizio del prossimo campionato di Serie B, spostato nelle ultime ore dal 15 novembre alla settimana successiva in seguito alle decisioni assunte dalla Fip.

L’unica solida certezza, in questa fase così convulsa, resta la possibilità di concentrarsi sul lavoro. Il gruppo di coach Gigi Marinelli ha preparato il doppio impegno ravvicinato con la massima cura per i particolari. In Salento bisognerà controbattere alle legittime aspirazioni del collettivo guidato da Gianluca Quarta, che in caso di affermazione sarebbe qualificato alla fase a eliminazione diretta di Supercoppa: i granata hanno già regolato Ruvo fra le mura amiche e si sono imposti sul rettangolo molfettese.



L’Alpha Pharma, che ha esordito nella manifestazione con un successo piuttosto netto e convincente proprio ai danni di Molfetta, andrà alla ricerca di conferme e risposte in termini di organizzazione del gioco offensivo e dei meccanismi difensivi, a meno di un mese dal via del terzo torneo cestistico nazionale.

Non sarà certo un gioco da ragazzi avere la meglio su Nardò, roster di tutto rispetto che può vantare diversi giocatori esperti e di categoria come Goran Bjelic, Marcelo Dip, Riccardo Coviello, Niccolò Petrucci, Federico Burini e l’ex di turno Riccardo Bartolozzi (a Bisceglie per metà dell’annata 2016-2017). Bisceglie avrà e proverà a dare del gran filo da torcere: servirà una bella prova corale per spuntarla.

Il match tra Nardò e Alpha Pharma Bisceglie sarà arbitrato da Pierluigi Marzo di Lecce e Matteo Rodi di Brindisi. Diretta streaming sul canale Youtube della Pallacanestro Andrea Pasca Nardò a partire dalle ore 17:55.