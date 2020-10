Alpha Pharma, attività del vivaio a pieno ritmo

Lavoro sodo sul campo per tutte le formazioni del settore giovanile Alpha Pharma Basket Bisceglie. L’attività dei vari gruppi procede a pieno ritmo e con un’intensità sempre maggiore, in attesa dell’inizio dei rispettivi campionati, che risulterà posticipato rispetto alle scadenze tradizionali a causa dell’emergenza epidemiologica in corso.

La complessa organizzazione del vivaio nerazzurro è affidata alla competenza e alla cura per i dettagli di tecnici qualificati ma soprattutto motivati. I più piccoli, ovvero gli Esordienti (nate e nati nel 2009), sono seguiti da Patty Rinaldi nella delicata fase di transizione e uscita dal minibasket.

Raffaele Mazzilli si occupa del team Under 13, composto dai nati nel 2008 mentre coach Pasquale Scoccimarro, assistito da Rinaldi, guida i gruppi 2007 (Under 14), 2006 (Under 15) e 2005 (Under 16).

Particolare attenzione è inoltre riposta nella compagine che sarà al via del prossimo torneo regionale di Promozione. Il tecnico Aldo Di Molfetta conterà infatti su un roster caratterizzato dalla presenza esclusiva di giocatori nati tra il 2000 e il 2004.

Tutti gli allenamenti del settore giovanile – come accade per la prima squadra e le attività del Centro minibasket – si svolgono nel pieno rispetto dei protocolli Fip e delle normative anti-Covid vigenti.