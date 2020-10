Alpha Pharma, esordio ufficiale

L’Alpha Pharma Bisceglie è pronta al debutto ufficiale nella stagione 2020-2021. Il basket giocato e che conta tornerà, finalmente, sul palcoscenico del PalaDolmen a sette mesi di distanza dal match dello scorso 7 marzo con Valmontone, ultimo incontro del torneo di Serie B dichiarato concluso a causa dell’emergenza epidemiologica.

Si comincia a fare sul serio, quindi, col primo impegno dei nerazzurri in Supercoppa. Georgi Sirakov e compagni esordiranno nella prima giornata della competizione, allargata alle 64 formazioni del terzo torneo cestistico nazionale, per affrontare la Pallacanestro Molfetta fra le mura amiche.

L’Alpha Pharma, inserita nel girone R della fase eliminatoria della manifestazione (nel quale sono compresi anche Talos Ruvo e Nardò), giocherà tre partite: quella interna di domenica 11 ottobre coi biancorossi molfettesi e le due in trasferta del 18 (in terra ruvese) e 25 ottobre (nel Salento). La prima classificata di ciascuno dei 16 raggruppamenti avanzerà nel tabellone a eliminazione diretta. La Final Four di Supercoppa si terrà in sede da definire nel weekend precedente l’inizio del prossimo campionato di Serie B Old Wild West, fissato per il 15 novembre.

L’obiettivo dell’Alpha Pharma è dare ulteriore impulso alle buone indicazioni fornite nel corso della prima fase di preseason e a quanto espresso durante le amichevoli. È rientrato nei ranghi Matteo Santucci, costretto ai box per un lieve acciacco fisico nei giorni scorsi. La sfida di domenica rappresenterà un banco di prova significativo per i ragazzi di coach Gigi Marinelli: l’ex Giovanni Gambarota e i lunghi Vittorio Visentin e Matteo Bini sono fra i punti di forza di un collettivo interessante e dall’età media piuttosto bassa, guidato da un grande protagonista della storia cestitica biscegliese, coach Sergio Carollilo. Donato Vitale e soci avranno l’opportunità di misurarsi con avversari tenaci e desiderosi di dare del filo da torcere in quello che è a tutti gli effetti un derby tra club di città confinanti, un confronto che ci si augura possa divertire e riavvicinare al basket, anche solo virtualmente, i tifosi e gli appassionati del territorio.

La gara Alpha Pharma Bisceglie-Pallacanestro Molfetta sarà diretta da Pietro Rodia di Avellino e Marcello Manco di San Giorgio a Cremano (Napoli) e trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Lions Basket Bisceglie a partire dalle ore 17:45.