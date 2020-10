L’Alpha Pharma Bisceglie avvicina il debutto in Supercoppa

Buone sensazioni cui dare maggiore vigore. Un gruppo confortato dalla bella e tenace prestazione al cospetto del CJ Taranto nell’ultima amichevole si è ritrovato martedì per dare il via alla settimana che lo porterà al debutto in gare ufficiali, previsto domenica 11 ottobre al PalaDolmen (palla a due alle 18).

L’Alpha Pharma Bisceglie avvicina la prima partita di Supercoppa Centenario, manifestazione allargata da quest’annata anche alle 64 compagini di Serie B Old Wild West. I nerazzurri del ds Sergio Di Nardo sfideranno la Pallacanestro Molfetta e per meglio preparare il match d’esordio sosteranno un ulteriore scrimmage, fissato per giovedì 8 ottobre, sempre sul parquet di casa, a partire dalle 17:30. Ospite, la Virtus Molfetta, formazione che parteciperà al prossimo campionato di Serie C Gold.

Le prossime ore saranno decisive per comprendere se il confronto di Supercoppa sarà giocato a porte chiuse o con accesso al pubblico, seppure limitato.