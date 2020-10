Alpha Pharma, domenica il test col Taranto al PalaDolmen

Seconda amichevole per l’Alpha Pharma Lions Bisceglie. I nerazzurri, che mercoledì hanno reso visita all’Action Now! Monopoli, saranno di scena domenica 4 ottobre sul parquet del PalaDolmen per un test col Cus Jonico Taranto, ambiziosa matricola del prossimo torneo di Serie B (ore 18:30, a porte chiuse). I nerazzurri di coach Gigi Marinelli sono attesi al completo: anche Matteo Santucci si è ristabilito dall’acciacco che gli ha impedito di partecipare alla breve trasferta monopolitana. Il faccia a faccia con la formazione allenata da Davide Olive sarà l’opportunità per rivedere a Bisceglie due ex Lions, la guardia Tato Bruno e l’ala forte Alessandro Azzaro, che fanno parte del roster molto competitivo costruito dalla società tarantina.

L’Alpha Pharma dovrà confermare quanto di buono già visto e dare ulteriore vigore alle sue credenziali di compagine dall’età media piuttosto bassa ma non per questo inesperta, decisa a lottare su tutti i palloni e ad affrontare le contendenti senza alcun timore reverenziale. Il debutto stagionale ufficiale di domenica 11 ottobre in occasione della prima gara di Supercoppa (in casa con la Pallacanestro Molfetta) è sempre più vicino in calendario: Vitale e soci saranno chiamati a fornire prova di un’intesa che è andata consolidandosi nel corso del primo mese di lavoro insieme. Diretta sulla pagina Facebook ufficiale Lions Basket Bisceglie a partire dalle ore 18:25.