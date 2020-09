Alpha Pharma, volge al termine un’altra settimana di lavoro

Ritmi serrati: due allenamenti quotidiani (dalle 9:30 alle 11 e dalle 17 alle 19) con un solo riposo nella mattinata di mercoledì. La preseason dell’Alpha Pharma Lions Bisceglie procede all’insegna della massima intensità possibile: i giocatori nerazzurri lavorano sotto gli occhi attenti di coach Gigi Marinelli, del suo vice Davide Gabriele, del preparatore fisico Michele Falcone e del massaggiatore Tonio Lopopolo.

Una precisa tabella di marcia da rispettare per entrare gradualmente nelle migliori condizioni fisiche possibili in attesa dei primi appuntamenti ufficiali, a cominciare dalle tre gare di Supercoppa (11, 18 e 25 ottobre) che saranno anticipate da alcuni test in via di definizione. Migliore l’intesa fra i vari componenti di un gruppo sempre più affiatato. che esegue diligentemente il piano tecnico-tattico disposto dallo staff.