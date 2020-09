​Alpha Pharma, il calendario di Serie B: esordio a Formia

Lega Nazionale Pallacanestro ha reso noto nel primo pomeriggio di venerdì 11 settembre il calendario completo del raggruppamento D del campionato di Serie B Old Wild West, nel quale sarà ai nastri di partenza l’ Alpha Pharma Basket Bisceglie.

I nerazzurri esordiranno con Formia lontano dalle mura amiche domenica 15 novembre. Alla seconda giornata la prima sfida casalinga sul parquet del PalaDolmen con Avellino. Gli attesissimi derby con Pallacanestro Molfetta, Nardò e Talos Ruvo sono in programma rispettivamente al terzo, sesto e undicesimo turno.

Il terzo torneo nazionale si fermerà durante il 27 dicembre per le festività natalizie e nel weekend del 4 aprile per lo svolgimento della Final Eight di Coppa Italia, al quale accederanno le prime due classificate al termine del girone d’andata. Previsti complessivamente sei infrasettimanali. La regular season terminerà il 2 maggio.

Tutte le gare domenicali interne della formazione biscegliese avranno inizio alle ore 18:00.