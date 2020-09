​Alpha Pharma, il calendario delle gare di Supercoppa

È stato definito il programma degli incontri di sola andata validi per il girone R della Supercoppa di Serie B, che comprende l’ Alpha Pharma Bisceglie.

Il team nerazzurro debutterà domenica 11 ottobre (inizio ore 18) fra le mura amiche del PalaDolmen nel confronto con la Pallacanestro Molfetta mentre l’altro incontro della giornata si giocherà tra Nardò e Ruvo.

Domenica 18 ottobre (palla a due sempre alle 18) Andrea Chiriatti e compagni sfideranno il Talos Ruvo in trasferta; nell’altra partita toccherà a Nardò far visita alla Pallacanestro Molfetta.

Terzo e ultimo turno domenica 25 ottobre con gare alle 18: l’ Alpha Pharma se la vedrà fuori casa con Nardò, Molfetta ospiterà Ruvo.

La compagine prima classificata al termine delle tre giornate accederà alla fase successiva della competizione.

Tutti gli incontri, salvo successive novità, saranno giocati a porte chiuse e in assenza di pubblico. È chiara la volontà di Lega Nazionale Pallacanestro e di tutte le società di garantire, in tal caso, la trasmissione delle partite in diretta streaming attraverso modalità che saranno successivamente comunicate.