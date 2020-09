Alpha Pharma, via agli allenamenti dei gruppi giovanili

È cominciata in questi giorni, con lo svolgimento dei primi allenamenti tra PalaDolmen e PalaCosmai, l’annata 2020-2021 per le formazioni del settore giovanile Alpha Pharma Lions Bisceglie.

«Sarà una stagione del tutto particolare, considerando che le prime gare ufficiali dovrebbero essere disputate, secondo le voci che circolano, addirittura nel mese di dicembre» ha ammesso coach Pasquale Scoccimarro, responsabile del vivaio nerazzurro. «L’organizzazione delle attività procede comunque a pieno ritmo. Le idee sono chiare: parteciperemo ai campionati Under 13, Under 14 e Under 15 Eccellenza con la società satellite Junior e al torneo Under 16 con l’Olimpia» ha spiegato. Tutti i gruppi si alleneranno nell’arco della settimana: lo staff tecnico delle singole compagini sarà annunciato presto.

«Gli obiettivi della nostra azione consistono nello sviluppare la struttura tecnica e organizzativa, diventare punto di riferimento per il basket giovanile sul territorio, anche attraverso la creazione di collaborazioni con tutte le altre realtà, per formare atleti che possano far parte di gruppi senior e testarne la partecipazione a campionati senior» ha affermato Scoccimarro.

I tesserati sono sottoposti, proprio in queste ore, al test sierologico Viva Diag-Covid 19 fornito da Alpha Pharma Service.