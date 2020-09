​Alpha Pharma, ripartono le attività del Centro Minibasket

È tempo di riprendere a pieni giri il cammino anche per il Centro Minibasket Alpha Pharma Lions Bisceglie. Le attività di tutti gruppi saranno avviate nel corso della settimana, eccezionalmente sul rettangolo del PalaCosmai in zona Sant’Andrea, in attesa dell’assegnazione della palestra del terzo circolo didattico “San Giovanni Bosco” nel quartiere San Pietro.

«Abbiamo deciso di consentire alle bambine e ai bambini di tutte le annate di effettuare le prime lezioni, in modo tale che non un solo nostro mini-cestista fosse escluso e per dimostrare la volontà dell’intero movimento della pallacanestro biscegliese di ripartire insieme» ha spiegato Sara Pasquale, istruttrice nazionale e responsabile del settore Minibasket dell’Alpha Pharma Lions Bisceglie.

Gli allenamenti si svolgeranno, naturalmente, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid vigenti. I genitori delle iscritte e degli iscritti sono stati o saranno contattati per tutte le informazioni, le comunicazioni sugli orari degli allenamenti e le prescrizioni necessarie alla pratica dell’attività in totale sicurezza. Alpha Pharma Lions Bisceglie organizzerà degli Open day appena possibile con l’obiettivo di accrescere ulteriormente la base dei piccoli praticanti: «Confidiamo di poter disporre delle strutture in maniera sufficiente per soddisfare le esigenze di un settore i cui numeri sono in crescita» ha sottolineato la professoressa Pasquale.